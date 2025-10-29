Cissè protagonista a Catanzaro: la Roma lo studia per il futuro

29/10/2025 | 17:26:28

Alphadjo Cissè è uno dei protagonisti della prima parte della stagione in Serie B: un rendimento importante (4 gol) e una qualità tecnica superiore alla media. Lo scorso 30 luglio avevamo anticipato l’accordo con il Catanzaro per il prestito dopo aver rinnovato il contratto con l’Hellas Verona. Il trequartista classe 2006 potrebbe essere protagonista di una delle prossime sessioni di mercato, probabilmente quella estiva. Come raccontato da Lorenzo Canicchio la Roma lo sta valutando e apprezzando, un profilo che piace a Gasperini sempre alla ricerca di calciatori con determinate caratteristiche tecniche. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro a Trigoria con l’entourage di Cissè, è ancora presto per tirare le somme ma il club giallorosso continuerà a seguirlo con interesse.

foto sito hellas.

English version