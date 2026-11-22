Cisse: “Penso che il Milan debba sempre competere per vincere in tutte le competizioni. Mi sto trovando bene come centravanti”

22/11/2026 | 21:48:31

L’attaccante del Milan, Alphadjo Cisse, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Frosinone. Queste le sue parole:

“Cardinale dice che vuole il Milan in lotta per lo scudetto? Penso che il Milan debba sempre competere per vincere in tutte le competizioni. Sicuramente abbiamo iniziato l’anno con un mister nuovo, con idee nuove, quindi non è semplice, però abbiamo giocatori forti e potremo sicuramente competere. Se mi sento un centravanti? Non so. Io cerco sempre di dare il mio apporto in tutte le posizioni. Sicuramente è una cosa nuova perché non l’ho mai fatto, però sicuramente mi sto trovando bene”.

Foto: X Milan