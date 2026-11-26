Cisse non si ferma più: è il più giovane giocatore della storia del Milan a superare le 3 reti in Europa

26/11/2026 | 21:33:10

15 partite, 10 da titolare e 10 gol. Questi sono i numeri della folle, prima, stagione di Alphadjo Cisse con la maglia del Milan. Anche al Pireo, dopo il doppio svantaggio e un salvataggio miracoloso di Pirola che gli ha negato la rete nel primo tempo, l’ex Catanzaro, spostato da Amorim come punta centrale nella ripresa al posto di Gonçalo Ramos, ha timbrato. Su un cross di Hutchinson, migliore in campo con distacco, Cisse ha trovato, con un colpo di testa schiacciato, il gol del momentaneo 2-2, dando il via alla rimonta definitiva. Il classe 2006, al quarto gol in questa Europa League, è diventato il più giovane della storia del Milan a segnare tre o più reti nelle massime competizioni europee.

Foto: X Milan