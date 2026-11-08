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Cisse: “Il gol? Mi interessa ripagare la fiducia dell’allenatore e dei compagni. Nazionale? Voglio dimostrare di poter stare in quel gruppo”

08/11/2026 | 19:12:00

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L’attaccante del Milan, Alphadjo Cisse, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Genoa. Queste le sue parole:
“C’è grande dialogo tra di noi nello spogliatoio, quando perdiamo ci piace analizzare le partite per renderci conto di cosa non abbia funzionato. Oggi la mentalità è stata quella giusta e abbiamo portato a casa un successo importantissimo. Il gol? Sono felice del mio rendimento, il gol è relativo perché a me interessa ripagare la fiducia dell’allenatore e dei compagni di squadra. La convocazione in Nazionale? Sono contentissimo e spero di regalare emozioni ai tifosi. Darò il massimo come sempre, voglio dimostrare che in quel gruppo ci posso stare”.
Foto: X Milan