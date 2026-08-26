Cisse: “Felice dell’esordio, ma non voglio fermarmi. A gennaio ero vicino al PSV, poi è arrivato il Milan”

26/08/2026 | 19:24:08

Allo Store in Via Dante a Milano, la stellina del Milan, Alphadjo Cisse ha incontrato stampa e tifosi.

Le sue parole: “In questi ultimi giorni ho cercato di rispondere a tutti i messaggi che ho ricevuto, ma sto già cercando di fare uno step successivo e di pensare alla prossima partita. Il 70? L’ho scelto perchè il numero 80 era occupato..”.

A gennaio vicino al PSV: “In realtà il mio rapporto col mister è molto positivo, ha avuto fiducia in me e in tutti altri giovani, per me così è semplice esprimermi al meglio. A gennaio era quasi tutto fatto col PSV, poi è arrivato il Milan e ho subito cambiato idea, è stato facile scegliere questo club”.

Il direttore del Catanzaro ti ha soprannominato fenomeno: “Il direttore Ciro è stato fondamentale per me a Catanzaro, è una grande persona e grande uomo. Quello che mi ha dato è stato un grande supporto in più per me. La nazionale? Non ci sto pensando perchè sono concentrato sul Milan e alle partite. Quando e se sarà il momento, sarò a disposizione”.

Imparare e rubare qualcosa da ogni allenamento :“Questo è un momento per rubare e imparare qualcosa da tanti giocatori che ci sono qui. Ogni allenamento cerco di apprendere qualcosa di prezioso da qualcuno dei miei compagni”.

Paura della concorrenza? “Ora no, zero paura, penso che la concorrenza faccia bene a tutti, se poi Chris dovrà giocare al mio posto ci sarà rispetto. L’ambizione è quello di imparare il più possibile da tutti. Non sono ancora al top, arrivo da un infortunio lungo e quella contro il Torino è solo stata la quarta partita. Ho ancora tanto tempo per trovare la mia condizione migliore, ma sto lavorando e sto bene”.

Foto: X Milan