Cissé (CT Senegal): “L’assenza di Mané è pesante. Avevamo costruito la squadra intorno a lui. Ma c’è un gruppo pronto a far bene”

Aliou Cissè, CT del Senegal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Olanda.

Queste le sue parole: “Siamo dispiaciuti per Mané. Certo, non nascondiamo l’importanza di Sadio per noi. Come la maggior parte degli allenatori, un allenatore costituisce la sua squadra attorno al suo miglior giocatore. Ora gli auguriamo una buona guarigione, che torni in condizioni migliori per continuare a svolgere correttamente il suo lavoro. Ma c’è un gruppo, c’è un collettivo che è formato da giocatori esperti e giovani giocatori pronti a raccogliere la sfida”.

Foto: twitter Senegal