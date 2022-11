Cissè: “Ci è mancata cattiveria in fase realizzativa. Con il Qatar non possiamo sbagliare”

Il Ct del Senegal, Aliou Cissé , ha parlato in conferenza stampa dopo il ko con l’Olanda, dicendosi soddisfatto della prestazione e rammaricandosi per l’assenza di un finalizzatore: “Nel complesso sono contento della prestazione della mia squadra perché abbiamo avuto occasioni per segnare, ma sfortunatamente non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo giocato bene, in queste gare non si può pensare di avere tantissime occasioni e per questo vanno sfruttare al meglio. Dobbiamo essere più efficienti e cattivi negli ultimi 30 metri dove invece siamo un po’ mancati oggi. E poi ci è mancata la concentrazione negli ultimi cinque minuti. Ora dobbiamo preparaci per il Qatar che sarà una partita decisiva, una finale, anche perché quando perdi la prima non può più sbagliare. In questa competizione abbiamo ancora voce in capitolo, dobbiamo assolutamente battere il Qatar e poi giocarci tutto contro l’Ecuador”.

Foto: twitter Senegal