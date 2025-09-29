Circati: “Sto acquisendo esperienza. Mi sono ripreso dall’infortunio, mi sento perfetto”

29/09/2025 | 21:45:00

Alessandro Circati ha analizzato a Dazn la vittoria del Parma contro il Torino: “Una vittoria molto importante per noi. Siamo una squadra molto giovane, molto forte, con tanto entusiasmo e credo che questa ci possa dare la spinta giusta per continuare a fare risultati positivi. Le Legends erano presenti con quella bellissima maglia che richiama il Parma di 30 anni fa, magari è vero che ci hanno benedetto, però a parte quello resta una vittoria fondamentale. Riguardo il ginocchio, quando fai questo infortunio non sai mai come rientri, quando rientri e come ti senti dopo il rientro. La riabilitazione è stata perfetta, devo ringraziare tutti perché mi sento veramente uguale, mi sento perfetto. Non ho dubbi nel mio ginocchio, mi fa sentire forte, mi fa sentire sicuro. Ringrazio veramente tutti quelli che mi hanno aiutato durante quel percorso. Simeone? L’attaccante è uno che si muove tanto, veloce, uno che attacca gli spazi molto bene. Bisogna capire le caratteristiche: se uno è destro è destro, quindi lo aspetti che rientra. L’ho aspettato sul tiro a giro, l’ho mandato sul sinistro. È una questione di lettura tattica e di esperienza che sto acquisendo”.

Foto: Instagram Circati