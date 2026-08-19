Circati: “Il Benfica è una ricompensa dopo anni di lavoro. Qui mi inserirò bene”

19/08/2026 | 22:01:22

Circati ha parlato da nuovo giocatore del Benfica al sito ufficiale: “Mi considero un calciatore molto versatile, posso ricoprire qualsiasi ruolo al centro della difesa: possono schierarmi sia in una linea a tre che a quattro. Credo di essere un giocatore molto aggressivo, mi piace impostare l’azione e cercare di mantenere il possesso palla, dettando il ritmo del gioco quando siamo in controllo della sfera. So che servirà un po’ di tempo, ma cercherò di far sì che avvenga il più rapidamente possibile, con l’aiuto dei miei compagni e dello staff. Ma sono sicuro che mi inserirò bene. Non vedo l’ora di giocare all’Estadio Da Luz, l’ho appena guardato, è incredibile e sono davvero entusiasta di poter scendere in campo qui. A tutti i tifosi del Benfica dico: non vedo l’ora di giocare. È un onore, un privilegio, sono al settimo cielo e non potrei essere più felice. Penso sia la ricompensa per molti anni di duro lavoro”.

foto x benfica