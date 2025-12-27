Circati: “Avere oggi la fascia da capitano è un grande orgoglio, ringrazio ancora il mister. Affrontiamo ogni partita per vincere”

27/12/2025 | 16:00:37

Il difensore del Parma, Alessandro Circati, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Le mie emozioni da parmense? Essere nato a Fidenza, avere oggi la fascia da capitano, è un grande orgoglio. Ringrazio ancora il mister. Perché abbiamo vinto? Secondo me nei primi sessanta minuti abbiamo giocato bene, con un gioco più pulito del solito. Non credo ci sia una risposta esatta. Noi affrontiamo ogni partita per vincere. Se in queste settimane abbiamo lavorato bene? “La squadra lavora duro ogni giorno, anche alla Vigilia e a Natale. Ci concentriamo sempre al massimo”.

Foto: Instagram Circati