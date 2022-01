Cioffi: “Udogie ha avuto giramenti di testa nel riscaldamento. Al momento di vincerla non ne avevamo più”

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Genoa: “Credo che quando potevamo vincere la partita non ne avevamo più. Veniamo da un calvario che se ne parliamo a parole si finisce fra tre ore. Non abbiamo accampato scuse per cui il bicchiere è mezzo pieno. Abbiamo avuto mentalità e voglia di uscire con i punti. Siamo stato fortunati per essere rimasti in dieci ma la fortuna te la cerchi”. Su Udogie: “Non si è sentito bene nel riscaldamento. Ha avuto giramenti di testa forti, non era lui. Tentennava e visto che, fortunatamente, siamo in tanti ho preferito mettere dentro Soppy. Ha dimostrato di volersi ritagliare uno spazio importante”.

FOTO: instagram personale