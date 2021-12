Cioffi: “Udinese chance della vita, è stata una cosa improvvisa. Quando mi hanno chiamato mi aspettavo una rescissione consensuale del contratto”

Gabriele Cioffi, nuovo tecnico ad interim dell’Udinese, ha parlato a Udinese TV: “La chiamata della famiglia Pozzo e del Direttore Marino è stata una vera sorpresa. Mi aspettavo una rescissione consensuale del contratto. È stata una cosa improvvisa, inaspettata. Non vedo l’ora di iniziare a trasmettere entusiasmo e chi sono ai ragazzi. Sono un trascinatore di carattere, è il mio modo di fare. Io ho una chance e me la voglio giocare fino in fondo. Se va bene è andata bene perché ho seguito le mie idee, se non va bene avrò imparato una lezione. La sfida contro il Milan di sabato rappresenta una ragione in più per avere desiderio di vittoria. La squadra ha un grande potenziale, però il passaggio dall’essere una squadra con un forte potenziale ad essere una squadra forte avviene con l’atteggiamento”.



FOTO: Twitter Udinese