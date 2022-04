Cioffi: “Siamo stati pollacchiotti, ne prendiamo atto e ripartiamo”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il ko interno conto la Salernitana. Ecco quanto apprendiamo da tuttoudinese.it: “Dopo tre vittorie consecutive è un peccato. Siamo stati pollacchiotti, c’è poco altro da dire, bisogna prenderne atto e ripartire, indietro non si torna, c’erano diverse cose che si potevano fare meglio, ma oltre a prenderne atto non si può fare molto.

Per loro era da dentro o fuori, fortunatamente però non ci riguarda più cosa succede in fondo. Credo che per alcuni tratti del match l’Udinese abbia fatto ciò che che doveva fare, con un pizzico di più avremmo forse ottenuto qualcosa in più, parliamo di un pizzico, non metri. Non era una gara facile, non è semplice tenere al 120% una certa mentalità fino all’ultimo, fosse finita 0-0 probabilmente sarei stato discretamente soddisfatto, dobbiamo ancora crescere in certi aspett ma sono contento di quanto ho visto“.

Foto: Twitter Udinese