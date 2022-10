Cioffi: “Sconfitta amara, ma la squadra è viva e ha idee di gioco. C’è da reagire”

Il tecnico del Verona, Gabriele Cioffi, ha commentato a Dazn la sconfitta con la Salernitana, arrivata al 94′. Cioffi si è anche lamentato degli episodi arbitrali.

Queste le sue parole: “L’arbitraggio è stato molto equo. Ma sull’espulsione non assegnata a Candreva posso ridire perché avrebbe cambiato la partita, e questi episodi ci hanno penalizzato. Bisogna però analizzare la prestazione, la squadra nel primo tempo ha avuto il pallino del gioco e abbiamo preso gol sull’unico tiro il gol avendo qualche minuto di traballamento e poi, fino alla fine, abbiamo provato a vincere e a portare a casa un punto importante per noi”.

Il suo futuro e la squadra che si avvicina alla sua idea di calcio? “Io ho visto una identità chiara in campo, squadra viva e con identità forte. Non so cosa dirvi di più. I due trequartisti? Prima volta che giocavano insieme, lì li ho invertiti ma ci mancava un po’ di conoscenza tra i giocatori, ma nell’andare avanti della partita si sono trovati bene”.

Sul momento della squadra? “Se li analizzi da allenatore le sconfitte, le analizzi guardando le partite. Personalmente, perdere fa male in generale, e perdere così fa ancora più male specie considerando i due episodi che ci hanno condannato. Lamentarsi sull’episodio, però, non fa parte della mia mentalità. C’è da reagire”.

Foto: Instagram Verona