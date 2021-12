Cioffi: “Non sono un guru, ho tirato fuori quello che la squadra ha sempre avuto dentro”

Gabriele Cioffi a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari: “C’è poco da chiacchierare, il colpo di pedale va dato partita dopo partita. Io motivatore? Non sono un guru, ho tirato fuori quello che la squadra ha sempre avuto dentro. E’ venuto tutto bene, abbiamo trovato il Cagliari che ha tanti valori in un momento di difficoltà e siamo stati bravi ad approfittarne. Il coraggio porta coraggio e poi ti porta a forzare anche le giocate, cosa che potevamo fare un po’ meglio nel primo tempo. Beto e Deulofeu sono stati un po’ troppo larghi ma dopo un 4-0 mi sembra di essere ridicolo a sottolineare certe cose”. Su Deulofeu: “Se fa quello che gli chiediamo sì, se si sacrifica come stasera e col Milan senza farsi portare fuori dal gioco perché no. Ci può portare gol e tanti pericoli in più agli avversari. Senza dimenticare attaccanti come Pussetto, Nestorovski e un talento come Samardzic che stanno fuori. E’ un campione e sta dimostrando di volersi tenere stretta questa maglia”.

FOTO: Twitter Udinese