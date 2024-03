Cioffi: “Non abbiamo fatto la partita che mi aspettavo. Lucca in Nazionale? Il merito è tutto suo”

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi, ai microfoni di DAZN, ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta subita oggi in casa per mano del Torino. DI seguito le sue dichiarazioni:

“Non è la partita che mi aspettavo. Credo che sia corretto prendersi le proprie responsabilità ma dobbiamo ripartire con serenità. Siamo stati piatti, ci aspettavamo una partenza forte. Ho provato a dare una scossa togliendo Payero. Il finale di primo tempo mi ha lasciato ben sperare ma nella ripresa i risultati sono stati gli stessi della prima parte di gara. E’ mancata fisicità? Sì, ma dobbiamo valutare i motivi per cui questo è accaduto. Ho grandissima fiducia nei ragazzi, dobbiamo capire e lavorare. La situazione con i tifosi? Difficile non sentire ma non ho niente da dire. Non ho mai parlato di pressione messa dalla città e dai tifosi. Dobbiamo essere bravi ad uscirne insieme. Sono convinto che con l’amore della città e dei tifosi usciremo da questa situazione. Noi dobbiamo guardare alla nostra classifica senza sperare che qualcun altro faccia male. Oggi non siamo stati bravi di gambe e testa. Lucca convocato in nazionale? Il merito è suo. Lo staff lavora quotidianamente con i ragazzi. Sono felicissimo anche per Perez, Bijol e Lovric che tornano in Nazionale. La Nazionale è un grande orgoglio. Torneranno carichi e pronti”.

Foto: sito Udinese