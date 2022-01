Cioffi: “Il rigore non concesso su Soppy? Dal campo ho visto che Bernardeschi gli ha tirato i capelli”

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha così parlato nel post partita ai microfoni di SkySport: “Non l’ho rivisto, vai a giudicare qualcosa dove ci sono assistente e var, la sensazione che ho avuto dal campo è che lo tirasse per i capelli. Se hanno valutato che non lo tirava per i capelli… Con i se e con i ma non si va da nessuna parte”. Sul mercato: “Non mi aspetto nulla, perché ho incominciato ad allenare domani, nemmeno ieri, cosa devo insegnare a una società che è da 25-26 anni in Serie A. Dobbiamo essere bravi a fare il nostro: il giochino è semplice, vinci e sei bravo, non vinci e ne arriva un altro”

FOTO: instagram personale