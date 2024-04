Cioffi: “Credo nei ragazzi, faranno qualcosa di straordinario. Infortunio serio per Lovric”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Inter: “Se non giocheranno loro giocherà qualcun altro. Chi verrà chiamato in causa farà una bella partita. Dispiace per stasera, c’è da dire bravi ai ragazzi. Abbiamo concesso tanto in possesso palla ma poco in occasioni da gol. Se poi giochi 12-13 minuti in 10 non è facile. Ripartiremo domani e penseremo alla Roma”.

Sulla stagione:”Credo nei miei ragazzi. Questo è uno scivolone ma siamo abituati a ripartire anche da ferite più profonde”. Sulla salvezza: “Per ottenere l’obiettivo dovremo fare qualcosa di straordinario. Ma alleno ragazzi straordinari che faranno qualcosa di straordinario”.

Sull’esultanza dell’Inter: “Non credo che avrò bisogno di trasferirlo, lo hanno vissuto in diretta. Sapevamo di incontrare una squadra che ha tanti obiettivi, come vincere lo scudetto nel derby e fare il record di punti. Si commettono poi ingenuità date anche dalla giovane età dei giocatori”.

Infine, sugli infortuni: “Lovric è tornato stanco dalla nazionale, l’abbiamo fatto recuperare e ci avevamo visto giusto. Thauvin non è abituato a questi ritmi, sono certo comunque che chi giocherà. Lovric non ne avrà per poco, spero che Thauvin possa rientrare in un paio di settimane”.

Foto: Twitter Udinese