Cioffi: “Becao non ci sarà. Domani vogliamo fare una partita di orgoglio per noi stessi”

In occasione della sfida contro lo Spezia, ha parlato in conferenza stampa Cioffi che ha iniziato annunciando le assenze di domani, tra cui Becao: “Ci sarà qualche assenza come quella di Becao, ma la nostra forza è il gruppo e lo abbiamo sempre detto. Nuytinck è l’esempio, si è sempre allenato come un titolare e quando chiamato in causa ha sempre risposto bene”

Il tecnico dei friulani, ha parlato anche dello Spezia, rilasciando queste parole: “Thiago Motta ha dato un’identità chiara alla sua squadra. Noi domani vogliamo giocare come gruppo per vincere. Ricordi? Il primo pensiero va a Sergio Brogo che mi scelse in quella squadra. Mi diceva sarei diventato un grande allenatore, grande magari no, ma se sono qui lo devo a lui e quello che ha innescato in me”

Cioffi conclude aggiungendo queste dichiarazioni: “Partita di grande orgoglio quella di domani. Lo facciamo per noi stessi e non per la classifica. Sappiamo di rappresentare tutto il Friuli”

Foto: Twitter Udinese