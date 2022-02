Cioffi: “Abbiamo calciato 400 volte in porta, il Verona un tiro un gol”

Ha parlato ai microfoni di DAZN, il tecnico dell’Udinese, Cioffi: “Un risultato pesantissimo. Abbiamo fatto 400 tiri in porta e non è entrata. Il Verona ha fatto un tiro in porta, un gol. Tutta la fortuna avuta col Torino, ce la siamo rigiocata e l’abbiamo ripagata oggi. Ci deve far crescere questa sconfitta. Non siamo pronti a giocare con le 3 punte, ad oggi non ci siamo. Chi vedo meglio, gioca. Non dobbiamo guardare la classifica”.

FOTO: Twitter Udinese