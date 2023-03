Ciofani: “La salvezza non è utopia. Ballardini ci ha dato tranquillità e serenità”

L’esperto attaccante Daniel Ciofani della Cremonese ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della corsa verso la permanenza in Serie A. I grigiorossi sono penultimi in classifica con 12 punti in 24 partite, oggi alle 18:30 sfideranno il Sassuolo al Mapei Stadium. La squadra ha ottenuto la prima vittoria in campionato lo scorso turno, superando la Roma tra le mura amiche dello Zini con il risultato di 2 a 1. Alcune parole del trentasettenne: “Ho percepito la gioia di Cremona dopo il rigore contro la Roma. È il risultato del nostro percorso di crescita, abbiamo cambiato tanto e ci serviva del tempo. La salvezza per noi non è un’utopia, proviamo a viverlo come un sogno a partire dalla gara col Sassuolo. L’augurio è che la partita con la Roma sia stata quella della svolta. Il campo sarà giudice supremo”.

Ballardini: “Ci ha dato tranquillità e serenità. Con concetti chiari e semplici ci ha fatto ritrovare compattezza”.

Foto: Instagram Cremonese