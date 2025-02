Cinquina dell’Atalanta a Empoli. La vetta è a -3. D’Aversa sempre più in bilico

Grandissima Atalanta a Empoli , con la compagine di Gasperini che risponde alla grande alla delusione dell’eliminazione dalla Champions. La compagine di Gasperini vince con un netto 5-0 in terra toscana. Parte fortissimo la Dea. Dopo due minuti De Ketelaere lancia Lookman sulla sinistra, palla in mezzo per Bellanova che calcia fuori di poco. Calcio d’angolo per l’Atalanta al 7′, Djimsiti impegna Silvestri. Al 15′ si va vedere l’Empoli con Kouame. Servito in area da Esposito, l’ex Fiorentina calcia da posizione defilata e trova la respinta di Carnesecchi. Atalanta che con il passare dei minuti abbassa il ritmo e l’Empoli gestisce meglio la gara. Al 27′ passa l’Atalanta con un po’ di fortuna. Zappacosta crossa in mezzo, sfortunata deviazione di Gyasi che inganna Silvestri. Subito chance del 2-0 per l’Atalanta. Pasalic ha spazio sulla destra, calcia dal limite ma sfiora il palo. L’Atalanta trova il 2-0 al 34′. Calcio d’angolo per i lombardi, Retegui lesto a insaccare in rete il 2-0. Empoli tramortito. Ma l’Atalanta non si ferma. Al 44′, arriva il tris. Retegui stavolta si traveste da uomo assist, palla per Lookman, saltato il portiere e 3-0. Atalanta super al Castellani. Empoli in netta difficoltà.

Al 54′ arriva il poker degli orobici. Ripartenza della Dea, Lookman si mette in proprio e scaraventa in rete il gol del 4-0. Doppietta per il nigeriano. Al 74′, arriva il pokerissimo, con Zappacosta che insacca il 5-0. Serataccia per l’Empoli. Finisce 5-0, l’Atalanta sale a 54, a -2 dal Napoli e -3 dall’Inter capolista. L’Empoli resta terz’ultimo, sempre più in crisi e la posizione di D’Aversa in panchina è sempre più in bilico.

Foto: sito Atalanta