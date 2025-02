Cinquina della Lazio al Monza e quarto posto. Colpo salvezza per il Cagliari che batte il Parma 2-1

Concluse le gare delle 15 in Serie A. La Lazio asfalta, come pronostico, il Monza, con un netto 5-1 e si riprende il quarto posto. Il Cagliari ottiene un colpo salvezza fondamentale, battuto il Parma 2-1.

All’Olimpico primo tempo a senso unico, con i biancocelesti che stanno gestendo la gara senza problemi. Al 31′ la rete dei biancocelesti. Azione prolungata della Lazio in zona offensiva: cross di Isaksen, Castellanos sul secondo palo la mette per Marusic che di testa la infila alle spalle di Pizzignacco. Problemi poco dopo per Dia, con l’attaccante costretto al cambio è entrato Pedro. Primo tempo in archivio con la Lazio in vantaggio e al momento di nuovo al quarto posto. Nella ripresa, il Monza parte meglio, creando qualche pensiero alla Lazio. Pensiero che scaccia via Pedro al 57′, con riesce ad insaccare dopo un altro assist di Castellanos, trovando il 2-0. Al 63′ arriva il tris. Dopo due assist, arriva il giusto gol per il Taty Castellanos che trova la rete che chiude i conti all’Olimpico. Arriva anche il poker all’Olimpico. Lo segna ancora Pedro, assist di Noslin, Monza annichilito. Prima doppietta italiana per l’ex Barcellona e Chelsea.

Il Monza all’85’ usufruisce di un calcio di rigore con Sensi che segna il gol della bandiera. Ma la Lazio trova subito il pokerissimo con Dele-Bashiru. Finisce così all’Olimpico, la Lazio si riprende il quarto posto, salendo a 45, scavalcando la Juve. Monza sempre ultimo a 13.

A Cagliari colpo salvezza dei sardi che battono 2-1 il Parma. Ottimo Cagliari che sfiora il gol con Mina, che colpisce un palo di testa. Il Parma perde Djuric per un problema al ginocchio intorno alla mezz’ora. Entra Bonny che riesce anche a segnare, ma il VAR annulla per fuorigioco. E’ 0-0 all’intervallo a Cagliari.

Nella ripresa, Parma ancora pericoloso, con un palo esterno di Bonny. Ma al 57′ la sblocca il Cagliari con un autogol di Vogliacco su colpo di testa di Adopo. Al 73′ arriva il 2-0 dei sardi. Lo segna Florinel Coman, attaccante esterno del Cagliari arrivato nel mercato invernale. Subentrato nel secondo tempo della gara con il Parma, è lui a firmare il 2-0 a pochi secondi dal suo ingresso in campo.

Il Parma però non molla e Leoni, al 79′, rimette il Parma in partita, per un finale interessante per gli emiliani. Ma non accade più nulla, finisce 2-1 per i sardi, che volano a 24 punti. Il Parma resta a 20 e al momento è in zona retrocessione.

Foto: sito Lazio