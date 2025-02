Cinque gol in un tempo a Udine: Iker Bravo sigla il 3-2 dopo la rimonta del Venezia

Udinese-Venezia termina 3-2.

Un primo tempo spezzato tra le due squadre, che non riescono ad affondare e regalano una prima metà di gara estremamente tattica. Al 17′, problema per Stankovic dopo un rinvio, che costringe all’intervento dei sanitari. Il portiere non ce la fa, ed entra al suo posto Joronen. L’azione più pericolosa della gara arriva al 34′: Ekkelenkamp carica il destro dalla distanza, gran parata del neo entrato Joronen. Dopo i primi 45′ è 0-0.

A rompere la noia ci pensa ad avvio di secondo tempo il solito Lucca. Pallone in mezzo di Kamara, Joronen esce indeciso, e sul secondo palo si fa trovare pronto il gigante italiano che di piatto sblocca la gara. Passano pochi minuti e l’Udinese raddoppia con Lovric. Gol molto simile al primo: Thauvin crossa questa volta da destra, altra indecisione di Joronen di cui approfitta il centrocampista bianconero. Al 64′ squillo del Venezia, che riapre la partita con un gol da calcio di punizione di Nicolussi Caviglia. Al 78′ arriva anche il pareggio: dagli sviluppi di un angolo, la palla finisce in area dell’Udinese e Gytkjaer appostato sul secondo palo colpisce per il 2-2. Dopo pochi minuti ritornano in vantaggio i padroni di casa: percussione sulla sinistra di Solet che arriva sul fondo e riesce a toccare per Iker Bravo che con una conclusione di esterno batte ancora Joronen. Termina con un secondo tempo emozionante Udinese-Venezia: vittoria importante per Runjaic, momento di riflessioni per Di Francesco.

Foto: Instagram Udinese