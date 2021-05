Cinque cambi a partita fino al 31 dicembre 2022: la decisione è arrivata dopo una riunione ordinaria del CdA dell’IFAB. Il motivo è la salvaguardia dei calciatori, sottoposti ad un numero elevato di partite in periodi ravvicinati per la pandemia in corso. Ciò significa che la regola sarà valida anche per i prossimi Mondiali, in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.