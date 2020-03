Cina, primo caso di Coronavirus nel calcio: si tratta del brasiliano Dorielton

Primo caso di Coronavirus nel calcio cinese di alto livello: si tratta di Dorielton, 30enne brasiliano ex-Fluminense, oggi in forza al Meizhou Hakka, squadra della serie cadetta cinese. Il calciatore, attualmente, si trova ricoverato all’ospedale di Guangzhou. Le sue condizioni non sono note: si sa solamente che, al rientro dal ritiro di Bangkok, è stato trasportato in ospedale, mentre il resto della squadra si trova in quarantena preventiva.