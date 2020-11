Cina, festa Jiangsu davanti a 60.000 spettatori. Il Covid è un ricordo

Questo pomeriggio vi abbiamo raccontato del primo titolo per Suning, che ha festeggiato la vittoria del campionato cinese da parte del suo Jiangsu a discapito del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro.

Nel pomeriggio, erano arrivati anche i complimenti dell’Inter alla “sorella”, tramite twitter.

Una cosa che va sottolineata è la cornice di pubblico: oltre 60.000 spettatori presenti sugli spalti, per assistere alla finale playoff di questo campionato.

Immagini incredibili che sicuramente fanno notizia, ad osservare cosa accade in Italia e in tante altre parti del Mondo in questi giorni e invece osservare cosa accade in Cina, lì dove, esattamente 12 mesi fa, è iniziato tutto.



Foto: Screen video WKL CHINESE FOOTBALL