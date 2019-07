Cillessen: “Ter Stegen uno dei migliori, spero arrivi Rafinha”

Intervistato da Marca, Jasper Cillessen ha parlato del suo periodo al Barcellona e della nuova esperienza al Valencia: “E’ un club con grande storia, per questo sono qui. In questo momento della mia carriera era importante giocare tutte le partite e qui ho molte possibilità di farlo. Quando sono arrivato al Barcellona, Ter Stegen era ad un altro livello e dopo tre anni è uno dei migliori portieri del mondo. Siamo migliorati tanto in allenamento, però per me era arrivato il momento di andare via. Non mi hanno mai detto che avrei rinunciato alla Nazionale. Jaume ha giocato molto bene l’anno scorso, ma io sono andato via dal Barcellona per giocare, per questo sono qui, ma in ogni caso è una scelta che spetta all’allenatore. Rafinha? E’ un ottimo giocatore, è stato sfortunato con gli infortuni ma è un grande calciatore, sarebbe molto importante averlo qui con questo modulo, è uno mio amico e spero venga qui”.

