Cillessen: “Mia nonna è stata due settimane in ospedale, se fosse morta non avrei potuto salutarla”

Intervistato da De Telegraaf, Jasper Cillessen, portiere olandese del Valencia, ha raccontato come ha vissuto la pandemia: “Mi sentivo solo, non potevo fare nulla e Netflix è stato ll mio migliore amico. Non potevo nemmeno fare la spesa per via dell’isolamento, per fortuna mia madre mi aveva lasciato una buona scorta di cibo. Poi hanno deciso di attivare il servizio di consegna a domicilio. Mia nonna è stata due settimane in ospedale per il Covid-19 e temevo che non ce l’avrebbe fatta. Se fosse morta, non avrei potuto nemmeno salutarla.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Valencia CF