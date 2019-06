Cillessen: “Il Barcellona non mi venderà in cambio di una mela e un uovo”

Jasper Cillessen resta in uscita dal Barcellona. Il portiere olandese ha voglia di andare a giocare con continuità (sulle sue tracce c’è soprattutto il Benfica) ma il club blaugrana continua a fare muro e chiede la clausola di 60 milioni per farlo partire. Lo stesso Cillessen, intervenuto ai microfoni di Voetbal International, ha parlato così del suo futuro: “Quello che so in anticipo è che il Barcellona non mi venderà in cambio di una mela e un uovo. L’intero mercato è davvero pazzo, bisogna essere onesti. Ci sono alcuni trasferimenti costati cifre altissime, anche se nessuno vale così tanto. Ma allo stesso tempo, è il mercato che determina i prezzi”, conclude Cillessen.

Foto: totalbarca.com