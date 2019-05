Cillessen: “Futuro? I 60 milioni chiesti dal Barça non mi aiutano. Sto cercando…”

“Futuro? Il fatto che il Barça chieda 60 milioni di euro per il mio acquisto non mi aiuta. Tuttavia, sono tranquillo, aspettiamo e poi vedremo cosa accadrà”. Queste le dichiarazioni rilasciate a VTBL dall’estremo difensore dei blaugrana, Jasper Cillessen. “Considererò le varie opzioni dopo le vacanze”, ha aggiunto il giocatore olandese, “Sto cercando un club in uno dei primi cinque campionati europei”.

Foto: Marca