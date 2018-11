In Cile sicuri: Sampaoli nuovo ct della Cina dopo l’addio di Lippi

Jorge Sampaoli nuovamente in pista? Sembrerebbe di sì. L’ormai ex commissario tecnico dell’Argentina, dopo un deludente Mondiale in Russia, è pronto a ripartire con una nuova e stimolante sfida. Secondo quanto riferisce il portale cileno La Cuarta, l’argentino sarà il nuovo ct della Cina e prenderà il posto di Marcello Lippi, ormai in procinto di lasciare dopo la naturale scadenza del contratto a gennaio 2019. La trattativa tra Sampaoli, in passato protagonista anche con il Cile, e la Federcalcio cinese prosegue e si attende soltanto la fumata bianca.

Foto: tn.com