Cile, il CT Rueda: “Sanchez sta bene, rispettiamo l’Inter e ogni club. Non vogliamo polemiche”

Dopo la polemica dello scorso week-end, il CT del Cile Reinaldo Rueda è tornato ancora una volta sulla situazione di Alexis Sanchez e sulla discussione avuta con l’Inter per l’utilizzo dell’attaccante alla vigilia dell’impegno della Roja contro il Venezuela: “Alexis fisicamente sta rispondendo bene. Nei minuti che ha giocato contro il Perù si è sentito molto bene, tutto viene deciso in base al suo bene e al nostro. Non oseremo mai schierare calciatori rischiando la loro incolumità. Domani giocherà? La decisione sarà questione di ore, lo valuteremo con attenzione. Ho grande rispetto e ammirazione per l’Inter, mi sono sempre rapportato con i giocatori dei club nel mio ruolo di CT. Rispetto tutti i club, non vogliamo forzare nessuno. Forse ho sbagliato a parlare del tema, è qualcosa su cui devono rapportarsi gli staff medici, quello che è successo lo scorso ottobre era imprevedibile. Purtroppo gli infortuni in Nazionale sono state casualità, nessuno vuole il male dei suoi calciatori”.

Foto: HSB Noticias