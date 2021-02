Cile, il Colo-Colo evita la clamorosa retrocessione in seconda serie. Spareggio vinto

Serata delicatissima finita bene per il Colo Colo, il club più importante del Cile. La squadra, che vede in rosa Mati Fernandez e Carmona, è riuscita a battere 1-0 l’Universidad de Concepción, nello spareggio per evitare la retrocessione in seconda divisione. La squadra era stata anche minacciata di morte dagli ultras prima del match, quindi vigilia tesissima. Eroe della serata l’argentino Pablo Solari, 19 anni, che ha evitato guai seri alla sua compagine.

Una vittoria fondamentale per il Colo Colo che ricordiamo è l’unica squadra cilena ad aver vinto la Copa Libertadores e non era mai scesa in Seconda Divisione in 96 anni di storia.

Anche l’interista Vidal, ha festeggiato sui social la salvezza, lui che è stato lanciato proprio dal Colo Colo.

Foto: Logo Colo-Colo