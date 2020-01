Dopo la statua di Zlatan Ibrahimovic, è stata danneggiata anche quella dedicata ad Alexis Sanchez. Stavolta si tratta “soltanto” di alcuni atti vandalici e non di un gesto dettato dalla rabbia dei tifosi. Questo è avvenuto a in Cile, precisamente a Tacopilla, città natale dell’attaccante cileno attualmente in forza all’Inter.

Foto: Tacopilla Online