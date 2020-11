Cigarini: “Il Crotone ha messo in difficoltà anche le big, siamo vivi e puntiamo alla salvezza”

A due giorni dalla sfida col Torino, ha parlato il centrocampista del Crotone Luca Cigarini:

“Come battere il Torino? Finora abbiamo sempre fatto buone prestazioni dal punto di vista del gioco, dell’attenzione e della solidità, abbiamo pagato degli errori perchè il livello del campionato è alto e non te li perdona nessuno.

Speriamo di portare questi errori ai minimi termini per arrivare alla salvezza.

Abbiamo messo in difficoltà tante grandi squadre, non sarà stato un caso, questo ci stimola e ci fa sentire vivi.

Serve un risultato positivo per proseguire con più serenità nel nostro percorso”.

