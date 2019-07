Cigarini: “Con Maran buon feeling, felice per la nuova stagione al Cagliari”

Luca Cigarini è il protagonista in sala stampa del secondo giorno di ritiro del Cagliari. Queste le dichiarazioni rilasciate dal calciatore: “Sono contento che inizi una nuova stagione e penso di essermi guadagnato la fiducia della società. L’inizio della stagione scorsa è stato complicato, ma ora le cose vanno benissimo. Con Maran c’è sempre stato un buon feeling, quest’anno lo stiamo cementando sempre di più. Come ho sempre detto, il leader lo fa il gruppo. Sono contento, percepisco la stima dei miei compagni nei miei confronti ed esserne un punto di riferimento comporta responsabilità in più. Il calcio sta cambiando, alcuni ruoli si stanno tuttavia perdendo. Oggi si guarda più ad altre cose rispetto alla tecnica, che nel calcio attuale conta forse meno. Cagliari è una tappa fondamentale, il Cagliari ha puntato su di me dopo un anno difficile e non lo dimenticherò. La mia idea era già lo scorso anno quella di restare qui e sono contento che sia andato tutto bene. Con la cessione di Barella si perde tanto: è un giocatore di prospettiva, che ha dato tanto al Cagliari. È importante recuperare questo gap, sarà poi la società a decidere come”.

Foto: Twitter Cagliari