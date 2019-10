CIES: il Manchester City è la prima squadra da oltre un miliardo di euro. United sopra al Liverpool

I valori di mercato, si sa, sono schizzati alle stelle. I prezzi dei top player hanno superato addirittura i 200 milioni di euro e in quasi ogni sessione di mercato si stabiliscono nuovi record in questo senso, come quello di difensore più pagato di sempre appena fissato da Harry Maguire oltre gli 80 milioni. L’Osservatorio calcistico CIES ha effettuato uno studio sulle squadre che hanno speso di più per assemblare la propria rosa attuale e, notizia non esattamente sorprendente, al primo posto ha posizionato il Manchester City. Il club inglese è il primo e il solo ad aver sborsato oltre un miliardo di euro – esattamente 1,014 miliardi, pari a 894,98 milioni di sterline – per regalare a Pep Guardiola il suo attuale roster. Al secondo posto c’è il PSG, giunto fino a quota 913 milioni, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato il Real Madrid, a 902. Come campionato spicca la Premier League, i cui club in media hanno speso 345 milioni per allestire la propria rosa, con il Manchester United (751 milioni), reduce da diverse annate fallimentari, incredibilmente sopra al Liverpool (639) campione d’Europa in carica. Ad aver speso di meno di ogni altro club di Serie A, Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1 sono invece i tedeschi del Paderborn, fermi a 4 milioni totali.

Foto: twitter Manchester City