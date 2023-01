CIES, Bellingham il più caro al mondo. Inglesi al comando, sul podio anche Mbappè

Stando alla recente classifica stilata dall’osservatorio calcistico del CIES, riguardante i più alti valori di mercato dei calciatori, Jude Bellingham sarebbe il più caro al mondo. Il giovane calciatore del Borussia Dortmund, è stato infatti posto in vetta con un valore pari a 208.2 milioni di euro. Al secondo posto troviamo invece un altro inglese, Phil Foden del Manchester City, quest’ultimo addirittura un gradino sopra il vice campione del mondo Kylian Mbappé. Questa la top 20 ufficiale:

Exclusive @CIES_Football ⚽️ bi-annual list of top estimated transfer values for players 🌐 now published with @BellinghamJude at the 🔝 with €2⃣0⃣8⃣m ahead of @PhilFoden @KMbappe @vinijr & @ErlingHaaland 🤩👏🤑 Top 💯 👉 https://t.co/icSxsiiW3m pic.twitter.com/QEKGSVNO1j

— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 5, 2023