Ciciliano, membro del Cts, su Juventus-Napoli: “La Asl ha applicato la legge”

Il professor Fabio Ciciliano, membro del Cts, è intervenuto a Radio Punto Nuovo in merito alla vicenda che ha coinvolto Juventus e Napoli:

“La legge 74 del 15 di luglio sancisce i comportamenti da seguire in caso di positività e di isolamento fiduciario. Da lì non si può derogare: il protocollo del mondo del calcio non può derogare dalla vigilanza della Asl. Questo, il Cts, lo ha espresso chiaramente. La competenza assoluta è in capo alla Asl, per le squadre c’è una responsabilità dei medici sportivi dei club. Andrea Agnelli può sostenere ciò che ritiene opportuno fare, qui c’è la legge 74 del 2020 che non è derogabile.

Asl di Genova e Milano? Non so cosa hanno fatto quei dipartimenti, ma la Asl Napoli ha solo interrotto la catena dei contagi. Gli indici epidemiologici di questi momenti sono più alti che in giugno. Il protocollo può funzionare se si va in bolla. La Asl di Napoli ha applicato la legge: in presenza del provvedimento di autorità il Napoli non poteva partire”.

Foto: Twitter Juventus