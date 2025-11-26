Cicerelli, l’intervento killer e un arbitro non adeguato

26/11/2025 | 18:25:54

Bisognerebbe andare a vedere cosa combinano gli arbitri di Serie C, soltanto per tenerci pronti. Nel senso che magari tra qualche anno o tra qualche mese saranno promossi e ci renderemo conto dei passi indietro all’interno di un sistema da rifondare. Come se non bastassero gli altri disastri in quella categoria, un club dietro l’altro che si stacca dal carro per i soliti problemi di non sostenibilità (la scorsa estate, come sempre, nessuno se n’era accorto…). Quanto accaduto durante Catania–Latina è clamoroso con Francesco Zago protagonista (si fa per dire) di una direzione con decisioni spesso opposte rispetto a quanto accaduto in campo. Basterebbe guardare le immagini e cambiare canale dopo qualche minuto: un intervento killer di Porro ai danni di Cicerelli, andate a rileggere il comunicato dell’infortunio, tra lesioni e fratture il Catania perde per tanti mesi uno dei principali punti di riferimento. Eh, ma dopo pochi minuti non si può sventolare un cartellino rosso in faccia: chi l’ha detto? Da quel momento in poi Zago è entrato nel frullatore degli errori e degli orrori, il Catania ha vinto la partita ma ha perso un asso della squadra per un intervento giudicato banalmente da giallo.