Ciccio Cosenza riparte dal Gotico Garibaldina

A quasi 39 anni Ciccio Cosenza non ha voglia di ammainare bandiera. Anche se il difensore centrale pensa a un futuro da direttore sportivo, per il momento il desiderio di continuare a giocare ha il sopravvento. Dopo aver sognato il ritorno a Reggio Calabria, che non si è concretizzato per una serie di motivi, Cosenza ha deciso di accettare la proposta del Gotico Garibaldina, club piacentino che milita in Eccellenza

Foto: Instagram Ciccio Cosenza