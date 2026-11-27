Ciao Juary, la bandierina della semplicità. E grazie di tutto

27/11/2026 | 09:30:11

Nella notte ci ha lasciato Juary, 67 anni, a causa di un infarto. L’attaccante ha vinto una Coppa Campioni con il Porto, ma è stato grande protagonista anche in Italia, celebre per la danza attorno alla bandierina dopo un gol. Simbolo dell’Avellino, ha indossato le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese. Alla famiglia le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione. Il nostro ricordo. “Amico mio, così – all’improvviso – fa male. Semplicemente Juary: per sempre il ritratto della felicità di un “bambino”, dell’umanità più coinvolgente e dirompente. Quella mitica danza attorno alla bandierina per celebrare un gol, il Brasile ad Avellino: la gioia di un popolo, la fratellanza per la gente – la tua gente – nei momenti tremendi durante e dopo il terremoto che sconvolse l’Irpinia nel 1980. Avellino è stato a lungo il nostro ritrovo, ogni martedì mattina un caffè e mille risate: per anni interi così e quella frase (“seguimi, voglio allenare, il calcio è la mia vita”) che era il tuo manifesto. A 67 anni è troppo presto, un supplizio. Hai alzato una Coppa Campioni con il Porto, ma il trofeo più bello è l’inno alla vita – il trionfo delle cose semplici – che lasci in eredità. Amico mio, ovunque tu sia, riposa in pace. E grazie di tutto”.

Foto: instagram Juray