Ciao Jano, hai portato in alto la Calabria e il calcio

Una notizia brutta brutta. Ci ha lasciato Sebastiano La Ferla, per gli amici Jano. Se n’è andato a soli 47 anni dopo una malattia che non gli ha dato scampo. Jano è stato, è e sarà in qualsiasi tipo di ricordo un innamorato del calcio e della Calabria prima che un procuratore. Ci metteva l’entusiasmo in tutte le cose faceva, apprezzato per sincerità e generosità. Un calabrese vero, la genuinità di un catanzarese che sapeva dire sì a tutti, che conosceva il mondo che amava nei dettagli, che non tradiva ma ti tendeva sempre la mano in segno di amicizia. I ricordi sono tanti, quelli – indelebili – resteranno. Un messaggio della primavera 2021 aveva messo alle spalle tutto il resto, almeno in apparenza. “Noi siamo gente tosta di Calabria, quindi non molliamo mai”. Ciao Jano, è stato bello conoscerti: le più sentite condoglianze e un affettuoso abbraccio alla famiglia.

Foto: Facebook Jano la Ferla