“Ciao Gervinho”. Quell’incontro casuale fuori dallo Sheraton e i dubbi sul Qatar

Il mercato è alle spalle da un’ora abbondante, il tempo di lasciare lo Sheraton di Milano e all’improvviso incrocio Gervinho, accompagnato dai suoi agenti, in attesa a pochi metri. Cos’è successo? L’attaccante aveva lasciato Parma, non partecipando all’allenamento, da qui anche le dichiarazioni di D’Aversa che l’aveva liberato per l’Al-Sadd. In Qatar il mercato chiude tra poco, alle 22 italiane, nel tragitto da Parma a Milano le riflessioni dell’ivoriano hanno portato a diversi stati d’animo: prima era sicuro di firmare, poi qualche dubbio che è aumentato strada facendo. “Niente foto”, ha detto incrociandomi e nascondendosi il volto. Gli ho spiegato che volevo soltanto salutarlo, ricordandogli l’intervista fatta poco tempo fa a Parma, lui è tornato in auto continuando a pensare sul suo futuro. Il Parma ha l’accordo con l’Al-Sadd, Gervinho l’intesa totale sull’ingaggio da circa 4 milioni, ma evidentemente i suoi dubbi sono via via aumentati. Ormai manca poco al gong…