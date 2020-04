Ciao Ciccio, sarai per sempre il cuore di Firenze e della Fiorentina

Se n’è andato all’improvviso, nel pomeriggio, a 69 anni. Ciccio Rialti era, resta e resterà per sempre il cuore di Firenze e della Fiorentina: un cantore vero, un tifoso autentico, un giornalista che mai ha nascosto la sua fede mista a passione senza dimenticare i doveri professionali. Un “fratello” di vita calcistica per anni e anni, i recenti dibattiti su Radio Bruno, l’ironia figlia dell’amore autentico, spesso raro, per quanto raccontava ogni giorno. Al servizio del lettore, Ciccio colorava di viola la quotidianità con l’amore del vecchio cronista sempre giovane dentro. Alla famiglia le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.