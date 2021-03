Ciad squalificato dalla Coppa d’Africa per interferenze del governo nello sport

La Confederazione calcistica africana (CAF) ha squalificato il Ciad dalle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2021 dopo aver accusato il governo del Paese di interferenze: lo scorso 10 marzo, il Ministero della Gioventù e dello Sport aveva sottratto tutti i poteri alla Federcalcio.

Il Ciad avrebbe ospitato la Namibia mercoledì e si sarebbe recato in Mali nel fine settimana. La CAF ha deciso di assegnare la sconfitta a tavolino per 3-0 in entrambi i casi.

In ogni caso la Nazionale non aveva alcuna possibilità di qualificarsi alla fase finale, prevista tra un anno in Camerun.

Foto: Logo CAF