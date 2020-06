“Ci sono troppi neri in squadra!”, un socio del Magonza si dimette. Ecco la risposta del club

Dura presa di posizione del Magonza contro il razzismo. Infatti, il club tedesco ha pubblicato sul proprio sito ufficiale uno scambio di lettere tra la società ed un ex-socio. Quest’ultimo, lamentava il fatto di non riuscirsi ad immedesimare nel club: “Non sono più in grado in grado di identificarmi con questo club da mesi! Ora ho l’impressione di essere nella Coppa d’Africa invece che nella Bundesliga tedesca. So cosa pensate, ma no, non sono affatto razzista, lo rifiuto. Solo ciò che è troppo è troppo. Se nove (!!!) giocatori dalla pelle scura sono apparsi nella formazione iniziale per settimane e ai talenti tedeschi non è stata data la possibilità di dimostrare il loro valore, allora questo non è più il mio club che ho amato negli anni..” Dal canto suo, il club ha risposto che il suo addio non sarà una grossa perdita per la società: “Anche se normalmente rimpiangiamo i licenziamenti e lottiamo appassionatamente per ogni membro, non possiamo esprimere alcun rimpianto nel tuo caso.Il razzismo inizia dove si esprimono pensieri razzisti, non solo quando qualcuno si definisce razzista, cosa che peraltro accade raramente. Per questo motivo, siamo piuttosto contenti della tua risoluzione, perché il tuo ragionamento rivela che non hai i valori che caratterizzano la nostra associazione.”

