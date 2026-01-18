Ci pensa Fullkrug: 1-0 al Lecce, il Milan torna a -3 dall’Inter

18/01/2026 | 22:43:26

Al Milan servono 76 minuti e il primo gol di Fullkrug per piegare 1-0 la resistenza del Lecce di Di Francesco. Il Milan non sfonda nel primo tempo e trova un Lecce ben organizzato e grintoso, che impedisce ai rossoneri di creare grandi occasioni. Nel secondo tempo Allegri mette in campo Fullkrug e il nuovo centravanti rossonero diventa il match winner. Il Milan prima sfiora il gol con Loftus-Cheek, poi va in gol con il primo gol di Fullkrug al 76′, bravissimo a staccare di testa su un cross di Saelemaekers perfetto. Basta Fullkrug, il Milan piega 1-0 il Lecce.

