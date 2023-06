Chukwueze, sull’interesse del Real Madrid: “Per ora credo non ci sia niente di vero”

24nne, ala destra, nigeriano e un’ intera carriera nel Villareal: Samu Chukwueze viene dalla miglior stagione in carriera. E ha suscitato l’interesse di numerosi club. Marca ha ripreso la sua intervista alla rivista ‘Panenka’. Il nigeriano ha racconta il percorso che lo ha portato alla sua consacrazione al club ‘groguet’.

“All’inizio non volevo andare al Villarreal. Non sapevo nulla del club, nemmeno dove fosse. E poi si è rivelata la cosa migliore che potesse capitarmi. Non saprò mai come sarebbe stato se alla fine fosse stato scelto dall’Arsenal. Il Villarreal è uno dei migliori club al mondo. È la mia famiglia. Questo club è dentro di me. È la mia casa. Lasciarlo sarebbe molto difficile. Ma non sai mai cosa può succedere in futuro”.

A tal proposito ha smentito un interesse del Real Madrid che era stato ventilato in quest’ultimi giorni:

“La gente parlerà sempre. Penso solo al Villarreal. Non leggo cosa mettano sui social. Non importa. Ciò che conta è il momento. E se fosse una bugia? E se non fosse reale? Non lo so. Per ora, penso che non sia vero. L’unica cosa reale è il Villarreal”

L’esterno offensivo piace da tempo al Milan, ma ha costi molto alti.

Foto: Instagram Chukwueze